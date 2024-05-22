ЦИК РФ показал итоговый вариант логотипа для Единого дня голосования

Центризбирком РФ утвердил итоговый вариант логотипа для Единого дня голосования в 2024 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

В итоговом варианте убрали восклицательный знак. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что логотип доработали с учетом пожеланий и рекомендаций региональных коллег.

На первый вариант логотипа пожаловался московский депутат от округа Басманный Павел Иванов, который утверждает, что представленный логотип якобы является схожим со старой символикой штабов Навального (организация запрещена в России).

Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах РФ.

До этого Госдума приняла поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков считает, что такое решение отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче обеспечения в России «полноценного электорального суверенитета».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов пройдут в сентябре.