Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦИК РФ показал итоговый вариант логотипа для Единого дня голосования

ЦИК РФ убрал восклицательный знак из логотипа для Единого дня голосования

close
100%
ЦИК РФ

Центризбирком РФ утвердил итоговый вариант логотипа для Единого дня голосования в 2024 году. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦИК.

В итоговом варианте убрали восклицательный знак. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что логотип доработали с учетом пожеланий и рекомендаций региональных коллег.

На первый вариант логотипа пожаловался московский депутат от округа Басманный Павел Иванов, который утверждает, что представленный логотип якобы является схожим со старой символикой штабов Навального (организация запрещена в России).

Единый день голосования в 2024 году приходится на 8 сентября, в его рамках планируется проведение 3,5 тыс. избирательных кампаний всех уровней и референдумов более чем в 80 регионах РФ.

До этого Госдума приняла поправки, запрещающие лицам, признанным иностранными агентами, участвовать в выборах всех уровней в качестве кандидатов. Доктор философских наук, профессор Высшей школы экономики, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Леонид Поляков считает, что такое решение отвечает поставленной президентом РФ Владимиром Путиным задаче обеспечения в России «полноценного электорального суверенитета».

Ранее сообщалось, что выборы глав трех регионов пройдут в сентябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами