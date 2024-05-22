ХАМАС поприветствовал заявления трех стран о независимости Палестины

Палестинское движение ХАМАС поприветствовало заявления Норвегии, Ирландии и Испании о признании государственности Палестины. Об этом говорится в заявлении радикального движения.

В организации решение этих стран назвали важным шагом на пути к утверждению права палестинского народа на свою землю и созданию независимого государства со столицей в Иерусалиме.

«Мы призываем страны всего мира признать наши законные национальные права, поддержать борьбу нашего палестинского народа за освобождение и независимость и положить конец сионистской оккупации нашей земли (так ХАМАС называет Израиль — прим. ред.)», — говорится в заявлении.

22 мая правительство Норвегии официально заявило, что признает независимость государства Палестина. Решение вступит в силу 28 мая.

Вслед за Норвегией независимость Палестины признали Ирландия и Испания.

На этом фоне Израиль отозвал послов в Норвегии и Ирландии для последующих консультаций и пригрозил подобными мерами Испании.

До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов Европейского союза. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия приняли соответствующее решение в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.