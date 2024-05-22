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Костин оценил перспективы цифровых валют

Костин: цифровые валюты в ближайшие годы будут полноценно участвовать в расчетах

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Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 2.2.

Официальные цифровые валюты в ближайшие несколько лет будут полноценно использоваться для расчетов, уверен глава ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС.

«Цифровые валюты — один из элементов новой финансовой системы, при которой можно будет создать параллельную долларовым расчетам систему. <...> За ними будущее», — заявил Костин.

Глава ВТБ позитивно оценил перспективы цифрового рубля. Он также рассказал, что банк совместно с ЦБ РФ и другими странами проводит ряд экспериментов по цифровым расчетам.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила о необходимости расширения эксперимента с цифровым рублем. Она также рассказала, что регулятор начал обсуждение с казначейством, как использовать цифровые рубли в бюджетном процессе.

Как ранее сообщали в ЦБ, массовое внедрение виртуальной нацвалюты начнется не ранее 2025 года.

Ранее Гонконг начал тестировать цифровой юань.

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