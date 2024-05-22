В Херсонской области объявили воздушную тревогу

В Херсонской области включили сирены воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Херсонской области объявлена авиационная опасность!» — предупредил глава области местных жителей.

Он попросил их оставаться спокойными и отметил, что оперативные службы региона работают в режиме повышенной готовности.

19 мая РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в Херсонской области, сообщило, что ВСУ за минувшие сутки нанесли 41 удар по населенным пунктам в регионе, расположенным на левом берегу реки Днепр. Отмечалось, что целью украинских войск стали населенные пункты Новая Каховка и Скадовск. Также обстрелам подверглись населенные пункты Васильевка, Каховка, Таврийск, Горностаевка и Песчановка.

Позднее Сальдо рассказал, что беспилотник ВСУ подорвал микроавтобус с жителями Скадовского района Херсонской области, которые ехали собирать клубнику в селе Раденск.

Ранее российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном.