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В России захотели обязать дачников освоить участки за три года

«Ведомости»: садоводов обяжут использовать земельные участки в течение трех лет

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Shutterstock

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Росреестра в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, согласно которым владельцы земельных участков обязаны начать их освоение в течение трех лет. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

По данным Росреестра, освоение участков — это мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние», их список будет составлен до 15 января следующего года. Неиспользование участка повлечет за собой штрафные санкции, а признаки неосвоения установит правительство. При этом непонятно, какие признаки имеются в виду, с учетом того, что садовый и огородный участки предназначены в том числе для отдыха.

В случае принятия закона он вступит в силу с марта 2025 года.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева сообщила газете, что государство может изъять участок, если он был выдан под конкретную деятельность (например, сельское хозяйство), но она не осуществляется. По ее словам, заброшенные земельные участки являются «огромной проблемой для городов, для поселков, для их развития».

До этого генеральный директор юридической компании Консул Дмитрий Градсков рассказал «Газете.Ru», что в Подмосковье в настоящее время действуют различные льготы в сфере недвижимости. В частности, программа по предоставлению земельных участков в аренду за один рубль за квадратный метр в год.

Ранее россиянам рассказали, как выгодно купить землю.

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