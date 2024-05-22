Слова госсекретарь США о Раиси объяснили радостью Штатов от чужих проблем

Проблемы других стран в Соединенных Штатах воспринимаются «на ура», поэтому в заявлениях государственного секретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран и мир «выиграли» от крушения вертолета Эбрахима Раиси, нет ничего странного. Об этом заявил экс-посол РФ в Иране Александр Марьясов, передает РИА Новости.

«Иранцы отвечали взаимностью после введения санкций, после усиления нажима на Иран. В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в США «на ура». Поэтому тут удивляться нечему», — заявил дипломат.

22 мая госсекретарь США заявил, что народ Ирана и мир в целом выиграли от того, что не стало президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Блинкен также заявил, что в Соединенных Штатах не оплакивают иранского президента и не стали бы объявлять в Организации Объединенных Наций (ООН) минуту молчания в память об этом политике. При этом 20 мая в Госдепартаменте сообщили, что США выразили соболезнования исламской республике в связи с кончиной Раиси.

19 мая вертолет с Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана.

Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее в Тегеране началась церемония прощания с президентом Ирана.