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Экстренно севший в Тюмени самолет из Уфы долетел до пункта назначения

ТАСС: экстренно севший в Тюмени из-за поломки самолет долетел до Нового Уренгоя

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Shutterstock

Самолет Уфа — Новый Уренгой, который утром совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту из-за неполадок с оборудованием, прибыл в пункт назначения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию аэропорта Нового Уренгоя.

Отмечается, что рейс авиакомпании «Ямал» YC-188 сел в Новом Уренгое в 11:52 по местному времени (09:52 мск).

Напомним, утром 22 мая этот самолет совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту «Рощино». Сообщалось, что у воздушного судна отказал автопилот.

18 мая рейс из Хабаровска в Красноярск совершил вынужденную посадку в Братске из-за пассажира с признаками инфаркта. При этом для вылета воздушного судна был необходим технический осмотр, но таких специалистов в Братске нет. Авиаперевозчик обращался за помощью в расселении пассажиров самолета к руководству аэропорта.

Ранее временно закрывали аэропорт Ставрополя.

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