Стало известно, сыграет ли Мбаппе на Олимпиаде

Мадридский «Реал» не позволит французскому нападающему Килиану Мбаппе принять участие в футбольном турнире летних Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает издание СОРЕ.

По информации источника, руководство клуба ответило отказом на просьбу 25-летнего француза отпустить его на домашние Игры, обусловив это необходимостью использовать игрока в августовских матчах национального чемпионата.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее бразилец Ромарио назвал тупыми всех современных футболистов.