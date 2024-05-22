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Завод Bosch перешел под управление «Газпрома»

В Санкт-Петербурге завод Bosch перешел под управление «Газпрома»

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Global Look Press

Завод немецкого производителя Bosch-Siemens по производству бытовой техники перешел под управление специализированного холдинга «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

26 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций российских филиалов Ariston и BSH Hausgerate под управление «Газпром бытовые системы». Согласно указу, «Газпром бытовые системы» получает 100% акций ООО «Аристон термо Русь» и 100% акций ООО «БСХ бытовые приборы». Указ вступил в силу с момента публикации.

Европейская внешнеполитическая служба осудила это решение. В заявлении службы подчеркивается, что действия Москвы не соответствуют международному праву и подтверждают статус Москвы как «непредсказуемого игрока» в экономике.

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что поручил вызвать посла России в Риме Алексея Парамонова после решения о передаче российской дочки Ariston во владение «Газпрома».

Ранее «Газпром» раскрыл размер убытка за 2023 год.

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