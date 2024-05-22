Чеботина рассказала, почему ее не принимали сверстники в школе

Певица Люся Чеботина призналась, что ее не принимали сверстники в школе. Ее слова передает Super.ru.

«Я существовала отдельно от всех. Они нарывались на конфликты, а я была вынуждена от них отстраняться», — заявила звезда в рамках шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3.

Она согласилась со словами психолога программы, которая назвала исполнительницу человеком со своим мнением, который идет вперед, несмотря на правила. Эксперт пояснила, что общество может глумиться и ненавидеть Чеботину за прямоту.

Недавно исполнительница призналась, что влюблена. При этом она не стала раскрывать имя избранника.

В декабре 2022 года Люся Чеботина подтвердила, что встречается с певцом ЮрКиссом. Певица заявила, что они с возлюбленным очень похожи. Она назвала себя и музыканта «двумя суетологами, которые смотрят в одну сторону». При этом в мае 2023 года ЮрКисс заявил, что у него нет партнерши.

В мае 2024-го ЮрКисс заявил, что не общается с артисткой после разрыва. Он подчеркнул, что Чеботина все еще подписана на его музыкальный лейбл. Артисты сохранили исключительно рабочие отношения.

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