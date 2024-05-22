«Зеленоградский Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения

«Зеленоградский Чикатило» Юрий Гриценко может выйти на свободу 14 июня. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Мужчина провел в исправительной колонии — 10 в Мордовии 22 года, 13 из них в одиночном карцере со строгими условиями содержания. Последние девять месяцев мужчина был под наблюдением специальной психиатрической комиссии, которая может запретить его выход на волю.

Маньяк действовал на территории города Зеленограда и Северного округа столицы с апреля по ноябрь 2001 года. Он расправился с пятью жительницами столицы и Подмосковья, а также нанес ранения еще 10 россиянкам. В ноябре 2001 года преступника задержал водитель автобуса, услышавший крики одной из жертв.

21 мая суд в Кузбассе отправил маньяка Александра Спесивцева на принудительное лечение.

2 мая маньяк-расчленитель из Волжского Александр Масленников и съевший зажаренное сердце таджика каннибал Дмитрий Малышев встретились в зоне специальной военной операции на Украине.

Ранее суд избрал меру пресечения «кислотному маньяку» из Подмосковья.