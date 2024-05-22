Наиболее вероятным исходом украинского конфликта будет раздел ее территории по «корейскому сценарию». Об этом сообщает американское издание The American Conservative со ссылкой на сенатора от республиканской партии Рэнда Пола.

«Пол предположил, что наиболее вероятным исходом войны будет что-то вроде раздела Корейского полуострова», — говорится в сообщении издания.

По мнению американского сенатора, нынешняя позиция администрации президента США Джо Байдена «активно подрывает шансы на мирное урегулирование», поскольку позиция Белого дома состоит в признании необходимости союзнических отношений Украины и Запада после конфликта.

Как отметил Пол, признание Москвой и Вашингтоном украинского нейтралитета может послужить основой для мирного соглашения.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад отречется от конфликта на Украине.