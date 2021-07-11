В Москве столкнулись десять автомобилей

На Каширском шоссе столицы произошло столкновение 10 машин, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины происшествия», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником аварии стал автомобиль BMW, наехавший на машины, ожидавшие разрешающего сигнала светофора.

В результате инцидента пострадали два человека: у них зафиксирована сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма.

Ранее внедорожник въехал в автомобиль скорой помощи на перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы столицы. От удара автомобиль, в котором ехали медики, перевернулся, пострадали три медицинских специалиста.

По данным руководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаила Кизлыка, высокая скорость является причиной почти половины аварий со смертельным исходом на дорогах Москвы. С начала года превышение скорости стало причиной 46% смертельных ДТП. При этом, отмечал он, Москва на первом месте по этому показателю в России, а в мире находится в топе лидеров.

Решением этой проблемы, пояснил он, являются камеры телеобзора, светофорные объекты, комплексы фотовидеофиксации и другие элементы, которые позволяют держать дорожную ситуацию под контролем.