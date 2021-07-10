Подросток из Алабамы собрал деньги на лечение детей от рака, постригшись

Подросток из Алабамы собрал $39 000 для детей, больных раком, постригшись, сообщает CNN.

Киран Моиз начал отращивать волосы в восьмом классе после того, как его друг умер из-за рака мозга. По словам Кирана, он увидел, как люди жертвуют свои волосы больным раком, которые проходят химиотерапию и из-за этого теряют волосы, и захотел сделать также.

«Киран всегда был известен своими волосами. Это была большая часть его личности и того, кем он был. Но он всегда был самым сострадательным и заботливым человеком. С 6 лет он каким-то образом мыслил собирать деньги и раздавать их людям, которые в них нуждаются, и это никогда не менялось», — рассказала его мать, Келли Моиз.

Закончив школу, Киран собрался поступать в военное училище, и к этому моменту длина его волос, собранная в прическу в стиле «афро» составляла 19 дюймов или 48,26 см. Он организовал публичное мероприятие, на котором обещал срезать пряди своих волос за $1000 долларов, которые он вместе с волосами собрался пожертвовать некоммерческой организации «Дети с выпадением волос» в Мичигане.

Чуть позже кампания по сбору денег перешла в интернет и собрала в итоге $39 000.