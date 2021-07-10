В Новой Москве рабочего насмерть засыпало песком

Рабочий в Новой Москве погиб во время земляных работ. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«На улице Карьерной во время земляных работ погиб рабочий. В яме обвалился грунт, и его засыпало песком», — рассказал он.

На месте происшествия находятся полиция, спасатели и сотрудники скорой помощи, выясняются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в море в районе Анапы утонули три человека. Инцидент произошел в селе Витязево на пляже Ибица. Среди погибших — один несовершеннолетний 2008 года рождения.

В прокуратуре Краснодарского края заявили, что организована проверка. В СУ СК России по региону сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

Также сообщалось, что спасатели нашли близ морского побережья абхазской Гагры тело утонувшего 4 июля туриста из Саратова Павла Данькова. По данным ведомства, Даньков утонул на глазах у очевидцев, они не смогли ему помочь, так как высота волн достигала трех метров.