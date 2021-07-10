Пациенты показали состояние больницы в родном городе президента Украины

Пациенты отделения хирургии второй городской больницы Кривого Рога продемонстрировали условия проживания в палатах. Данный город является родным для президента Украины Владимира Зеленского, сообщается в публикации Оксаны Татаринцевой в Facebook.

По утверждению пациентов, врачи на их просьбы улучшить условия никак не реагируют.

Видео условий пребывания в послеоперационной палате больницы Кривого Рога разместила одна из женщин, проходящих лечение.

Больше всего пациенты жаловались на матрасы, на которых им приходилось спать.

«Матрасы — в пятнах, с дырками, местами — гниют. Рукомойник без зеркала, унитаз без крышки унитаза», — утверждается в социальной сети.

Поясняется, что заболевшие уже жаловались врачам, но пока ситуация не изменилась.

Жители Кривого Рога в комментариях к видео возмутились условиями в больнице. Уточнялось, что подобная ситуация наблюдается во всем медицинском учреждении.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели пациента в больнице украинских Черновцов.