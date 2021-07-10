Вакцина «Ковивак» появилась в Москве

Российская вакцина против коронавируса «Ковивак» появилась в Москве, ею можно привиться без предварительной записи с 10 июля в 14 павильонах «Здоровая Москва». Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что количество препаратов в каждом пункте ограничено — не более 850 доз.

Павильоны, в которых можно привиться, находятся в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике «Царицыно», парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке «Перовский», ландшафтном заказнике «Теплый Стан», сквере у культурного центра «Вдохновение», парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке «Северное Тушино», Гончаровском парке.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Вакцину «КовиВак» создали специалисты Центра Чумакова. В основе препарата используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.