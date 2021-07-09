Врачи отмечают рост тяжелых случаев COVID-19 из-за жары

Главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин заявил, что жара является стрессом для организма и отягощает течение коронавируса у пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда в Москву жара в этом году пришла в первый раз, мы отметили увеличение числа тяжелых случаев COVID-19. Поэтому мы рекомендуем заболевшим коронавирусом поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха в помещении, пить больше жидкости», — сказал Погонин.

Он уточнил, что жара вызывает повышенное потоотделение, затруднение в дыхании, повышенное сердцебиение — то есть заставляет работать все системы организма в режиме «чрезвычайной ситуации». При коронавирусе часто одним из осложнений вступает пневмония, нарушаются функции дыхания. В итоге пациенту вдвойне тяжело справляться с такой нагрузкой.

Ранее главный гериатр Минздрава сообщила, что жаркая погода может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы у больных коронавирусом.