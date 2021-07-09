В Москве произошел пожар в психотерапевтической клинике
Катерина Медведева
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В психотерапевтической клинике на северо-западе Москвы начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Речь идет о медучреждении на улице Габричевского, дом 5, корпус 10. По словам источника, из окна шел густой черный дым.
Он уточнил, что возгорание произошло в одном из помещений клиники, площадь пожара составила 5 кв. м.
В настоящее время пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось о пожаре в Елизаветинской больнице в Петербурге.
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