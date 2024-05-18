Бакалавры смогут завершить учебу без перехода на новую систему

Министерство науки и высшего образования РФ сообщило, что студенты, проходящие обучение по программе бакалавриата, смогут завершить учебу, не переходя на новую систему высшего образования. Заявление приводит РИА Новости.

«Студентам... будет предоставлена возможность завершить обучение по той образовательной программе, на которую они поступили», — сказано в тексте.

Отмечается, что будет установлено соответствие действующих на данный момент специальностей и направлений подготовки специальностям, утвержденным в рамках обновленной системы высшего образования.

Кроме того, в Минобрнауки сообщили, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут котироваться так же, как дипломы нового образца. В ведомстве уточнили, что поскольку диплом является документом, подтверждающим определенный уровень квалификации, изменения в системе высшего образования не повлияют на их значимость. То есть бакалаврские дипломы будут признаваться наряду с дипломами нового образца.

Ранее женщина закончила университет спустя более 70 лет после начала обучения.