Армения продлит ограничения по коронавирусу на полгода

Правительство Армении продлит на полгода карантин, который был введен в сентябре 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила и. о. министра здравоохранения республики Анаит Аванесян, передает ТАСС.

«Проект продления карантина уже в правительстве, думаю, что сегодня будет одобрен. Мы продлеваем еще на шесть месяцев карантин», — сказала она.

По ее словам, карантин дает властям инструменты, необходимые для применения других ограничений.

В Армении коронавирусом заразились 226 135 человек, из которых 4 540 пациентов скончались.

Ранее стало известно, что в Абхазии с 12 июля введут новые ограничения из-за COVID-19: будет ограничена деятельность учреждений культуры.

До этого в стране были введены ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и других массовых мероприятий в ресторанах.