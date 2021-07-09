В Кабардино-Балкарии врачи спасли мужчину с ножом в глазу

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) в Нальчике спасли пациента с проникающим ранением глазницы и черепа, сообщается в Instagram больницы.

По приезде в РКБ он находился в тяжелом состоянии.

После обследования был поставлен диагноз — «проникающее ножевое ранение правой орбиты, полости черепа субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние в правой лобно-височной области с прорывом крови в желудочковую систему. Перелом задней стенки правой орбиты со смещением фрагментов. Инородное тело правой орбиты, полости черепа».

Сначала врачи извлекли нож и обработали рану, затем произвели дренирование раны желудочковой системы головного мозга, то есть удалили жидкое содержимое.

В операции участвовали нейрохирурги, офтальмологи, анестезиологи. Состояние пациента стабильное.

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