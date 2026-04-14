Министр обороны Украины заявил о военной помощи Киеву в €2 млрд от Бельгии и Испании

В 2026 году Бельгия и Испания выделят по €1 млрд в качестве военной помощи Киеву. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, в ходе бесед с главами оборонных ведомств Бельгии и Испании Тео Франкеном и Маргаритой Роблес обсуждались поставки на Украину систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и дальнобойных артиллерийских орудий.

Федоров пояснил, что Бельгия, кроме финансирования военной помощи, подтвердила намерение передать Киеву дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для уже имеющихся у украинской армии самолетов. Испания готова тесно сотрудничать с Украиной в сфере оборонной промышленности, в частности в рамках европейского механизма SAFE. В свою очередь, Киев предложил Мадриду тестировать испанские дроны в боевых условиях на Украине.

В январе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что ЕС с начала конфликта на Украине потратил на помощь Киеву €193,3 млрд, в том числе €3,7 млрд доходов от реинвестирования замороженных активов России. Также ЕС в 2026 году планирует выделить Украине еще и кредит на €90 млрд, который пока остается заблокированным из-за вето Венгрии и Словакии.

Ранее Зеленский призвал ЕС создать военный блок против России.