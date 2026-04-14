Вассерман решил не переизбираться в Госдуму

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман не будет переизбираться в нижнюю палату парламента по своему одномандатному округу. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».

По словам Вассермана, он не смог найти спонсоров для проведения избирательной кампании.

В 2021 году политик победил в Преображенском округе Москвы, набрав 33,7% голосов и опередив кандидата от КПРФ Сергея Обухова (24,2%). Вассерман баллотировался как самовыдвиженец. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил это тем, что «у всех без исключения политических партий, согласно социологическим данным, антирейтинг выше рейтинга», а сам он является «политиком со стажем в три десятилетия». После победы Вассерман вошел во фракцию «Справедливая Россия».

По данным «Ъ», на предстоящих осенних выборах по Преображенскому округу планирует баллотироваться президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который ранее трижды избирался в Госдуму от Ульяновской области. По мнению Вассермана, решение Третьяка связано с его отказом от участия в кампании.

В феврале Вассерман заявил о планах пойти на выборы в Госдуму в 2026 году, но только при одном условии – если ему удастся найти спонсоров, которые профинансируют избирательную программу. По его словам, в прошлом году максимум избирательного фонда составил 40 млн рублей, на этот год сумма пока неизвестна,

За свой счет депутат предвыборную кампанию провел в 2016 году – тогда, по его словам, ему не хватило денег на рекламу. А в 2021 году парламентария поддержали спонсоры, в результате чего кампания прошла успешно.

