Роспотребнадзор назвали число россиян, обратившихся к врачам из-за укусов клещей

Роспотребнадзор: шесть тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей

С начала сезона активности клещей в больницы обратились более шести тысяч россиян из-за укусов. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что рост числа обращений наблюдается с конца марта на фоне благоприятных погодных условий, способствовавших сохранению численности клещей в зимне-весенний период.

Наибольшее количество случаев укусов клещей зафиксировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным Роспотребнадзора, более 1,2 млн россиян уже прошли вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году.

13 апреля «Известия» писали, что в России «атаки» клещей уже зафиксированы в 64 регионах, с начала года из-за укусов членистоногих в медицинские лаборатории обратились более 1,5 тыс. человек. При этом у некоторых из принесенных в лаборатории клещей были обнаружены различные заболевания, в том числе боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, взрывной рост численности этих членистоногих в России произошел из-за снежной зимы и раннего потепления. В результате они проснулись на месяц раньше обычного.

Ранее врач объяснил, что делать при укусе клеща.