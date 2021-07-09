Многодетные семьи смогут подавать заявки на погашение части ипотеки через госуслуги

Многодетные семьи смогут подавать заявки на погашение части ипотеки через портал госуслуг, такая возможность появится до конца 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

«Мы не стоим на месте, совместно с Минфином нашли способ сократить время, прорабатываем возможность подачи заявок напрямую к нам через портал госуслуг», — приводятся слова директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Виталия Насонова.

Сейчас для оформления господдержки многодетные семьи должны обратиться с заявлением в банк, где была оформлена ипотека. Затем регуляторы направляют запрос в ДОМ.РФ, после чего средства перечисляются кредитору. От подачи заявки до получения выплаты проходит 13 дней.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма распространяется на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

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