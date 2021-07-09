Словакия ввела обязательный карантин для въезжающих в страну без прививок от COVID-19

Въезжающие на территорию Словакии лица, которые не привились от коронавируса, обязаны начиная с 9 июля соблюдать двухнедельный карантин. Об этом сообщил TA3.

Отмечается, что на самоизоляции также должны находиться совместно проживающие с непривитыми гражданами члены семьи, которые не выезжали за рубеж.

Возможно досрочное прекращение домашней самоизоляции не ранее пятого дня после ее начала при получении отрицательного теста на COVID-19.

При этом без каких-либо препятствий в Словакию могут въехать люди, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции.

В республике признают справки о прохождении вакцинации, выданные другими государствами. Эти документы должны быть представлены на английском языке, переведены на словацкий или чешский языки. Глава МИД Словакии Иван Корчок ранее заявил, что на территорию страны планируется разрешить въезд иностранцам, привившимся российской вакциной «Спутник V».

Ранее вице-премьер Словакии заявил, что «Спутник V» стал в стране объектом пропаганды.