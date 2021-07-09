В Москве в пятницу ожидается до +32°С

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 9 июля, будет до +32°С. В столице будет небольшая облачность, осадков не ожидается, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +30...+32°С. Ожидается ветер переменных направлений 2-7 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С. Ожидается северный ветер 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 754 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.

Ранее синоптики рассказали, сколько в Москве продержится жара.

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