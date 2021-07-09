МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание
Антон Демидов
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МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание в стране. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться»,— сказано в пояснительной записке к документу.
Инициативой предлагается установить три миграционных режима пребывания в России. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение года), режиме долгосрочного пребывания (более 90 дней), режиме постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.