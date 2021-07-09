МВД России предложило отменить разрешения на временное проживание

МВД России разработало законопроект об отмене разрешений на временное проживание в стране. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«От разрешения на временное проживание в РФ предлагается отказаться»,— сказано в пояснительной записке к документу.

Инициативой предлагается установить три миграционных режима пребывания в России. Речь идет о режиме краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение года), режиме долгосрочного пребывания (более 90 дней), режиме постоянного проживания, который будет действовать бессрочно.