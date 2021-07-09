Отставные колумбийские военные оказались причастны к убийству президента Гаити

Отставные колумбийские военные являются предполагаемыми убийцами президента Гаити Жовенеля Моиза. Такое заявление сделал Глава Минобороны Колумбии Диего Молано Апонте​​​ в выступлении, которое размещено в Twitter-аккаунте военного ведомства.

По его словам, в связи с убийством главы Гаити Интерпол официально запросил у колумбийского правительства и Национальной полиции информацию о предполагаемых исполнителях данного преступления.

«Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии», — сказал Алонте.

Президент Гаити был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения.

Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики Мартин Моиз перевезут на лечение в Майами.