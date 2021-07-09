Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Мигранты для пребывания в России обяжут получать единый документ с электронным носителем. Об этом говорится в законопроекте, разработанном МВД России, передает ТАСС.

В проекте закона сказано, что единый документ, который будет служить удостоверением личности на территории страны, будет оформляться по заявлению иностранного гражданина, «поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме».

Чтобы получить данный документ, иностранцы должны пройти обязательную дактилоскопию и сделать фотографию. Кроме того, им необходимо будет пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее отсутствие наркозависимости, инфекционных заболеваний, ВИЧ-инфекции, представляющих опасность для окружающих. Перед получением документа гражданину также надо будет уплатить госпошлину и оформить личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Документ будет действителен десять лет, после чего его нужно будет заменить. Он также подлежит замене в случае смены фамилии, имени, отчества, даты рождения, пола при утрате гражданства.

Также законопроект предусматривает случаи, когда иностранец не сможет оформить единый документ, его действие будет приостановлено или он станет недействительным.