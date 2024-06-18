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Александр Домогаров в преддверии своего 61-летия: «Исчезла легкость»

Актер Александр Домогаров признался, что не ощущает себя на 61 год

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Актер Александр Домогаров поразмышлял о возрасте в преддверии своего 61-летия, которое будет отмечать 12 июля. Его слова передает aif.ru.

«В любом возрасте свои плюсы и минусы. В молодости не хватает ума, опыта и много, много чего еще, что приходит с годами», — заявил артист.

Он признался, что после 60 лет к человеку приходит опыт и «начинают посещать интересные мысли». При этом, отметил актер, с возрастом «исчезает легкость и резвость». В то же время Домогаров отметил, что не чувствует себя на 60+.

В конце мая Домогаров рассказал, в каком театре будет работать после ухода из Моссовета. Он признался, что «ни в каком» и назвал себя вольным художником.

15 мая актер опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета, в котором прослужил 30 лет. По словам артиста, он с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр.

До этого СМИ сообщали, что поводом ухода актера из труппы Моссовета стало его несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее Бузова заявила, что не смогла выступить в своей школе из-за директора.

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