Мужчина, задержанный за мелкое хулиганство, оскорбил полицейских и извинился на видео

В Челябинске задержали мужчину, который нарушил общественный порядок и оскорбил правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Местный житель агрессивно себя вел и оскорблял посетителей в парке имени О.И. Тищенко. Очевидцы обратились за помощью к сотрудникам полиции, те попытались задержать мужчину.

В ответ на это нарушитель стал выражаться нецензурной бранью в адрес правоохранителей. В итоге на задержанного составили протокол за мелкое хулиганство и арестовали его на восемь суток.

Впоследствии мужчина на камеру попросил прощения у сотрудницы полиции, которую оскорбил во время задержания. Видео с его извинениями опубликовал Telegram-канал «Многонационал». В настоящее время в отношении мигранта готовятся возбудить уголовное дело.

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