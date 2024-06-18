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Украина обвинила США в намеренной задержке обучения пилотов на F-16

Нардеп Устинова: США намеренно задерживают обучение украинских пилотов на F-16

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Vadim Ghirda/AP

Депутат Верховной Рады Александра Устинова заявила, что Соединенные Штаты намеренно затягивают обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Ее слова приводит The Times.

По ее словам, это связано с политическим решением Вашингтона. Причиной задержки могут стать опасения Вашингтона о том, что большое количество истребителей F-16 на Украине Россия воспримет как интеграцию Киева в НАТО, указала парламентарий.

«Это полностью политический вопрос», — отметила Устинова.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого агентство УНИАН сообщало, что к концу 2024 года Украина будет меньше иметь подготовленных пилотов F-16, чем самих истребителей.

«По словам главы специальной парламентской комиссии по вооружениям и боеприпасам Александры Устиновой, к концу года на Украине, скорее всего, будет всего 20 пилотов, прошедших полную подготовку для полетов на F-16», - говорится в публикации.

Ранее на Украине признали, что не ждут быстрого эффекта от поставок F-16.

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