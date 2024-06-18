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Российский игрок рассказал, как изменилась его зарплата в европейском клубе

Российский игрок Филин рассказал об изменении зарплаты после переезда в Бельгию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин рассказал, как изменилась его заработная плата после переезда в европейский чемпионат. Его слова приводит Sport24.

«В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в «Эйпене». По сравнению с Россией платят, конечно, меньше. Но у меня была одна из самых больших зарплат в команде», — заявил он.

В сезоне-2023/24 российский футболист провел за бельгийский клуб 18 матчей и стал автором одной результативной передачи.

1 февраля 2023 года бельгийский клуб и российский полузащитник заключили соглашение сроком до 30 июня 2025 года. Футболист ранее выступал за подмосковные «Химки», рабочее соглашение с которыми расторг в январе 2023 года.

Филин перешел в «Химки» в 2018 году. В Российской премьер-лиге он принял участие в 46 матчах команды и не отметился результативными действиями. Кроме «Химок» футболист выступал за «Уфу» и «Нижний Новгород» (тогда — «Олимпиец»), а также в 2020 году он играл на правах аренды за «Тамбов».

Ранее экс-тренер сборной России назвал матч, который удивил его на Евро-2024.

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