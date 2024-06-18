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Актера Сергея Базанова заключили под стражу до осени

Обвиняемого в разбое актера Сергея Базанова оставили в СИЗО до 20 сентября

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Замоскворецкий суд Москвы оставил под стражей актера из сериала «Слово пацана», тренера по боксу Сергея Базанова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчине продлили срок ареста до 20 сентября. Ему предъявили обвинение по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — лишение жизни, «совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом».

Сергея Базанова заподозрили в совершении тяжкого преступления через некоторое время после релиза сериала «Слово пацана». В 2011 году не стало генерального директора ООО «Оптим-Проект», следователи считают, что тренер может быть причастен к случившемуся.

18 июня сообщалось, что Базанов признался только в разбое. Отмечалось, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В правоохранительных органах сообщили, что один из фигурантов уголовного дела дал в отношении актера признательные показания и назвал его организатором.

До этого актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале «Слово пацана», рассказал, что обвиненного в тяжком преступлении Базанова пригласили в проект из-за его боксерских навыков.

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