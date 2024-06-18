Номера за 6 млн рублей: замминистра обороны Иванов владел люксовыми автомобилями

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов (на экране) в Московском городском суде во время рассмотрения апелляционной жалобы на арест, 8 мая 2024 года

Выяснились новые подробности о люксовом автопарке замминистра обороны Тимура Иванова, которого задержали за получение особо крупной взятки. В гараже чиновника были два зарубежных внедорожника с госномерами, стоимость которых суммарно превышает 6 млн руб. Перед задержанием мужчина переоформил транспортные средства на бывшую жену и отца, однако это не помешало суду их арестовать.

Автопарк замминистра

У подозреваемого по делу об особо крупной взятке замминистра обороны Тимура Иванова были две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на декларации о доходах чиновника и базы предпродажной проверки автомобилей.

Иванов владел немецким внедорожником Mercedes-Benz V-Класса с госномерами серии МММ. Стоимость таких номеров с зеркальными цифрами на рынке более 4 млн руб. Также в его распоряжении был американский внедорожник Chevrolet Suburban с госномерами серии ААА, цена которых обычно составляет 2,5-3 млн руб. Иванов не первый владелец этих номеров, получил их в 2015-2016 годах, платно или бесплатно они ему достались, неизвестно.

Кроме того, в гараже мужчины был спортивный мотоцикл MV Agust. Сейчас цена мотоцикла соответствующего года выпуска находится на уровне от 1,1 до 1,5 млн руб. Оба люксовых автомобиля и мотоцикл впервые появились в декларации чиновника за 2019 год.

СМИ выяснили, что Иванов вместе с бывшей супругой Светланой ежегодно покупали новый транспорт. В 2016 году у семьи было девять транспортных средств, к 2019-му их стало 12. Помимо перечисленных машин, в коллекцию замминистра входил раритетный лимузин ЗиС-110. Иванов купил его в 2019 году, стоимость авто — 11-18 млн руб.

В 2022 году Иванов переоформил мотоцикл на отца, а Mercedes-Benz V-Класса и Chevrolet Suburban в феврале 2023-го перешли бывшей жене. Последняя в апреле выставила Chevrolet Suburban на продажу. После серьезной аварии автомобиль остался без бампера, решетки радиатора, передних фар, со смятым крылом. Кроме того, в объявлении о продаже говорилось, что у внедорожника плохие тормоза. Экс-супруга чиновника хотела за машину 2,5 млн руб. Однако в мае суд арестовал и обе бывшие машины Иванова, и мотоцикл.

Адвокат замминистра Эдуард Исецкий отметил, что Иванову могут вернуть арестованное имущество после вынесения приговора.

«Во втором случае снять арест возможно, только доказав отсутствие сопричастности обвиняемого к арестованному имуществу», — сказал юрист.

Как сидит Иванов

Мужчину задержали 23 апреля, суд на следующий день отправил его в московское СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванова обвинили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), сам он отрицает вину. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас чиновник находится в двухместной камере с соседом. Там есть телевизор и холодильник, раз в день арестантам положена прогулка. Заключенным нельзя переделывать камеру под себя, например, вешать плакаты. Сотрудники СИЗО должны обращаться к Иванову на «вы».

Замминистра в заключении сильно похудел, читает за решеткой много классической литературы. За все время ареста он не виделся с родными. Продление меры пресечения рассмотрят в суде 20 июня, сторона Иванова попросит о том, чтобы к нему пустили повидаться мать. Переписываться с кем-то на воле чиновник можно только через «Почту России», так как в «Лефортово» не работает система быстрой отправки «ФСИН-письмо». Близкие могут также передать посылку через OZON.

«Теоретически Иванов может получить книги через Ozon, однако все книги проходят в изоляторе строгую цензуру и ему могут их и не передать», — сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Домашний арест и побег в Европу

Защита Иванова безуспешно пыталась добиться его перевода под домашний арест, который чиновник отбывал бы в квартире в центре столицы напротив Верховного суда или в доме на Рублевке. На слушание даже приносили награды Иванова, которые поместились в четыре пакета и заняли целую парту в суде. Помимо прочего, замминистра признан Героем ЛНР и ДНР.

«Представление этих госнаград... обосновывает его надлежащее поведение в ходе следствия, а также возможность применения к нему более мягкой меры пресечения», — поясняла защита.

Но суд остался непреклонен и не выпустил подозреваемого. Следствие опасается, что при освобождении замминистра попытается улизнуть в Европу.