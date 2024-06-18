В Китае ответили на призыв НАТО привлечь Пекин к ответственности за «помощь» Москве

Международное сообщество имеет свое справедливое мнение о роли НАТО в конфликте на Украине, альянсу следует переосмыслить свои действия. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

Дипломат охарактеризовал Североатлантический альянс как продукт холодной войны и самую крупную военную группировку в мире.

Линь Цзянь подчеркнул, что НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не клеветать в сторону Китая. Таким образом он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что члены организации должны заставить Китай ответить за якобы военную помощь России.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что это не Пекин является создателем и стороной украинского кризиса, напротив, прилагает усилия по содействию мирным переговорам между Москвой и Киевом.

Линь Цзянь от имени Китая призвал «соответствующие стороны» прекратить перекладывать вину и ответственность, сеять раздоры, перестать подливать масло в огонь и провоцировать блоковую конфронтацию, и начать делать что-то по существу для политического разрешения украинского кризиса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен заставить Китай заплатить за поддержку России.