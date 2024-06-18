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В Австрии высказались об ударах по России

Канцлер Австрии Нехаммер счел допустимыми удары ВСУ по территории России

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РИА Новости

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал допустимыми удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — заявил Нехаммер.

В то же время он напомнил, что Австрия является нейтральной страной и не оказывает Киеву военной поддержки. Другие же страны, по его словам, делают это, чтобы Украина «могла дать отпор».

Канцлер также подчеркнул, что Австрия солидарна с другими государствами Евросоюза в вопросе санкционного давления на Россию и финансовой помощи Украине.

До этого Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее стало известно, что Австрия направит дополнительную сумму на гумпомощь Украине и Молдавии.

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