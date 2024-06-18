В Австрии высказались об ударах по России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал допустимыми удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Его слова приводит Neue Zürcher Zeitung.

«Подобные нападения на Россию допустимы международным правом», — заявил Нехаммер.

В то же время он напомнил, что Австрия является нейтральной страной и не оказывает Киеву военной поддержки. Другие же страны, по его словам, делают это, чтобы Украина «могла дать отпор».

Канцлер также подчеркнул, что Австрия солидарна с другими государствами Евросоюза в вопросе санкционного давления на Россию и финансовой помощи Украине.

До этого Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия для ударов по РФ власти страны примут ответные меры. В том числе сейчас Москва рассматривает возможность поставлять оружие в те регионы мира, где его будут использовать для атак на чувствительные объекты недружественных ей стран.

Ранее стало известно, что Австрия направит дополнительную сумму на гумпомощь Украине и Молдавии.