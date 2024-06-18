В Турции заявили о помощи в предотвращении теракта в России после «Крокуса»

Турецкие спецслужбы предупредили российскую сторону о готовящемся теракте в Москве после атаки на «Крокус Сити Холл» и помогли предотвратить его. Об этом сообщает газета Hurriyet.

По информации издания, в своих показаниях задержанные члены организации «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России)) признались, что планировали устроить теракт в торговом центре в Москве.

Уточняется, что турецкие спецслужбы на протяжении длительного времени отслеживали деятельность местной ячейки организации. В результате им удалось выйти на нескольких лиц. Турецкие специалисты допросили их, а после этого установили контакт с коллегами из России.

До этого стало известно, что Следственный комитет России завершит расследование дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в ближайшее время, в августе его передадут в суд для рассмотрения.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».