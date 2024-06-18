День Святой Троицы в 2024 году: значение и традиции церковного праздника Троица в 2024 году: какого числа отмечается, что можно и нельзя делать в этот день

Троица, или Пятидесятница, — один из главных православных церковных праздников. Это событие посвящено сошествию Святого Духа на апостолов и возникновению христианской церкви. Когда отмечают Троицу, какой религиозный смысл в ней заложен, что принято делать в этот день и какие традиции связаны с праздником — в материале «Газеты.Ru».

На какое число выпадает Троица в 2024 году

Праздник Святой Троицы еще называют Пятидесятницей, потому что он, по церковным правилам, всегда отмечается на 50-й день после Пасхи , дата всегда приходится на воскресенье, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталия Фоминых. Пасху в 2024 году отмечали 5 мая.

23 июня православные христиане будут отмечать Троицу в 2024 году

«Дата празднования Святой Троицы всегда разная: в этом году это 23 июня. У католиков и православных дата празднования отличается. Православные начинают отмечать этот церковный праздник еще в пятницу, 21 июня, и празднуют его в течение трех дней», — рассказала Наталия Фоминых.

Католическая церковь в этом году уже отметила Троицу. Так как Пасха у католиков была 31 марта, день Святой Троицы пришелся на 19 мая.

История и значение Дня Святой Троицы

Праздник Троицы, или Пятидесятницы, напоминает верующим о сошествии Святого Духа на апостолов и рождении Церкви Христовой.

Праздник приурочен к евангельским событиям, произошедшим на 50-й день после воскресения Христа. Согласно Деяниям святых апостолов, в этот день ученики Иисуса собрались в Сионской горнице в Иерусалиме (месте, где проходила Тайная вечеря — последний ужин Спасителя с учениками). Внезапно они услышали шум с неба, и на них сошли языки пламени. Исполнившись Святого Духа, апостолы заговорили на разных языках, которых прежде не знали, и получили благодатные дары — способности к исцелению, пророчеству, мудрому наставлению.

close 100% Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498) Wikimedia Commons

«На десятый день после вознесения Христа и 50-й день после воскресения Спасителя апостолы находились в горнице и днем услышали шум, появились огненные языки. Напомню, что в христианстве как вода, так и огонь имеют сакральное значение. Появившиеся языки пламени остановились и возложились на каждого из учеников. Так апостолы исполнились Святого духа», — объяснила Наталия Фоминых.

Дар говорить на разных языках был дан ученикам Христа, чтобы пронести Слово Божие по всему миру.

Событие, произошедшее в Сионской горнице, считается моментом рождения христианской церкви.

Получив благодать и укрепившись духом, апостолы вышли к народу и начали проповедовать учение Христа. С этого момента благая весть стала быстро распространяться по миру, а число верующих — расти.

Установление праздника Троицы официально произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Святой Троице. Именно тогда был утвержден догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.

Троица считается очень важным церковным событием и относится к двунадесятым (важнейшим после Пасхи) праздникам. В 381 году было утверждено учение о трех ипостасях Бога, которые существуют и по сей день, — Отец, Сын и Святой дух. Наталия Фоминых эксперт по религии

Троица имеет и ветхозаветные корни — ее прообразом была Пятидесятница, установленная в память о даровании Моисею скрижалей Завета на горе Синай. Но если ветхозаветный праздник был установлен в честь получения Закона, то новозаветная Пятидесятница знаменует собой пришествие в мир благодати Святого Духа, дарующей человеку силы к исполнению заповедей божьих.

Традиции праздника Святой Троицы

День Святой Троицы богат на традиции и обычаи, которые несут глубокий смысл, помогая лучше понять суть праздника.

Церковные традиции на Троицу

В праздничный день в храмах проходят службы, которые включают божественную литургию и великую вечерню. Церкви украшают зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют цветами и молодыми ветвями деревьев.

Это напоминает о том, как во время сошествия Святого Духа на апостолов в Сионской горнице в воздухе появились языки пламени.

Зелень символизирует жизнь, обновление и бессмертие души.

close 100% Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

«Храмы на Троицу украшают веточками деревьев, за исключением осины (осину называют «Иудиным деревом», так как, по поверьям, именно на осине удавился Иуда Искариот), а духовенство облачается в одежду зеленого цвета, символизирующую вечную жизнь», — уточнила эксперт.

Богослужение на Троицу особенно торжественное. Читаются отрывки из книги Деяний святых апостолов, повествующие о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой. Особые молитвы и песнопения прославляют Святую Троицу и призывают благодать на всех молящихся.

Народные обычаи на Троицу

Народные гулянья. Для народа Троица всегда была веселым и радостным праздником. С давних времен в этот день устраивали народные гулянья с песнями и плясками, отметила эксперт по религии. Молодежь водила хороводы и играла в веселые игры.

«До принятия христианства в славянской культуре отмечали праздник Зеленые святки. Многие обряды, связанные с этим праздником, были включены в празднование Троицы. Один из них — как раз зеленый цвет. Считается, что в церковный праздник этот символ перешел именно от Зеленых святок», — рассказала Наталия Фоминых.

Плетение венков. Молодые девушки на Троицу плели венки из полевых цветов и трав. С венками связано много поверий и гаданий. Считалось, что венок, брошенный в реку, может предсказать судьбу: если он тонет — это плохой знак, если плывет — девушку ждет счастье и встреча с суженым. Венки также вешали на домах и хранили как обереги.

«Девушкам нельзя было снимать с головы венок руками — они наклонялись к реке так, чтобы венок сам упал в воду. Мужчин и молодых юношей к плетению венков не допускались. Более того, считалось, что если парень увидит, как девушка плетет венок, то быть беде», — рассказала эксперт по религии.

close 100% Ульяна Соловьева/РИА Новости

Гадания. В древности в этот день было принято гадать. Обычно этим занимались молодые незамужние девушки, чтобы узнать, когда в их жизнь придет супружеское счастье. По словам Наталии Фоминых, одним из таких ритуалов было гадание по снам. Незамужние девушки клали под подушку березовые ветки и загадывали увидеть во сне своего суженого.

Сбор целебных трав. Травы и цветы, собранные в день Святой Троицы, считались особенно целебными. Их сушили и хранили весь год, готовили отвары, которыми лечили различные недуги. Эта традиция отражает веру в чудодейственную силу природы, освященную благодатью Святого Духа.

Поминание усопших. В субботу накануне Троицы поминали умерших близких и родственников. Этот день назывался Задушная суббота (было принято молиться за души умерших), которую со временем переименовали в родительскую субботу.

Практически все обряды и обычаи Зеленых святок перешли из славянской культуры в христианские традиции празднования Святой Троицы. Наталия Фоминых эксперт по религии

Что можно и нельзя делать на Троицу

Что следует делать на Троицу

Главное дело для православного верующего в праздник — посетить торжественную литургию, помолиться в храме, принять участие в общей радости о Святом Духе, подчеркнула эксперт.

«Верующие обязательно посещают храм и поминают усопших, поскольку для Бога мертвых нет — все живы, отсюда и зеленый цвет — символ Троицы и вечной жизни. Душа не умирает никогда, поэтому в этот день нужно собираться, устраивать совместную трапезу и поминать усопших близких», — отметила Фоминых.

В этот день в храмах положено причащаться — совершать таинство, во время которого верующий вкушает хлеб и вино, которые символизируют тело и кровь Христову.

На Троицу особенно благословенно творить добро — помогать нуждающимся, навещать больных и одиноких, утешать скорбящих.

Церковь призывает поводить Троицу в кругу родных и близких, разделить с ними праздничную трапезу, поделиться радостью и благодарностью Богу.

В день Святой Троицы принято освящать в храме веточки растений, сплетенные венки и цветы. Эта зелень оберегает дом и напоминает о благодати Святого Духа.

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Запреты и ограничения на Троицу

На Троицу не рекомендуется ходить на кладбище. Лучше сделать это перед праздником — в родительскую субботу.

Не следует заниматься сельским хозяйством и работать в саду и на огороде. Считается, что в этот день земля отдыхает.

Желательно воздержаться от шитья, стирки, уборки, ремонта и других бытовых занятий. Эти дела лучше сделать заранее или отложить на другой день.

Как и на все православные праздники, на Троицу лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Напротив, это подходящее время для примирения и прощения старых обид.

Шумные застолья, неумеренное веселье и злоупотребление алкоголем не соответствуют духовному характеру праздника. Лучше провести время в тихой радости и благодарности Богу.

Приметы на Троицу

Если на Троицу пошел дождь, значит, осенью будет много грибов.

Если на небе в этот день нет облаков — лето будет дождливым.

Если утром на траве есть роса — будут ранние заморозки.

Увидеть радугу на Троицу — к счастью и благополучию.

Если на Троицу приходится сватовство, а на Покров день осенью — свадьба, молодые проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.