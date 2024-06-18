День Святой Троицы в 2024 году: значение и традиции церковного праздника

На какое число выпадает Троица в 2024 году
Праздник Святой Троицы еще называют Пятидесятницей, потому что он, по церковным правилам, всегда отмечается на 50-й день после Пасхи, дата всегда приходится на воскресенье, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по религии, доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Наталия Фоминых. Пасху в 2024 году отмечали 5 мая.
«Дата празднования Святой Троицы всегда разная: в этом году это 23 июня. У католиков и православных дата празднования отличается. Православные начинают отмечать этот церковный праздник еще в пятницу, 21 июня, и празднуют его в течение трех дней», — рассказала Наталия Фоминых.
Католическая церковь в этом году уже отметила Троицу. Так как Пасха у католиков была 31 марта, день Святой Троицы пришелся на 19 мая.
История и значение Дня Святой Троицы
Праздник Троицы, или Пятидесятницы, напоминает верующим о сошествии Святого Духа на апостолов и рождении Церкви Христовой.
Праздник приурочен к евангельским событиям, произошедшим на 50-й день после воскресения Христа. Согласно Деяниям святых апостолов, в этот день ученики Иисуса собрались в Сионской горнице в Иерусалиме (месте, где проходила Тайная вечеря — последний ужин Спасителя с учениками). Внезапно они услышали шум с неба, и на них сошли языки пламени. Исполнившись Святого Духа, апостолы заговорили на разных языках, которых прежде не знали, и получили благодатные дары — способности к исцелению, пророчеству, мудрому наставлению.
Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» (1495—1498)Wikimedia Commons
«На десятый день после вознесения Христа и 50-й день после воскресения Спасителя апостолы находились в горнице и днем услышали шум, появились огненные языки. Напомню, что в христианстве как вода, так и огонь имеют сакральное значение. Появившиеся языки пламени остановились и возложились на каждого из учеников. Так апостолы исполнились Святого духа», — объяснила Наталия Фоминых.
Дар говорить на разных языках был дан ученикам Христа, чтобы пронести Слово Божие по всему миру.
Событие, произошедшее в Сионской горнице, считается моментом рождения христианской церкви.
Получив благодать и укрепившись духом, апостолы вышли к народу и начали проповедовать учение Христа. С этого момента благая весть стала быстро распространяться по миру, а число верующих — расти.
Установление праздника Троицы официально произошло в 381 году, когда в Константинополе был созван II Вселенский собор, на котором было сформулировано учение о Святой Троице. Именно тогда был утвержден догмат о равенстве и единосущии всех Божеских лиц.
Троица имеет и ветхозаветные корни — ее прообразом была Пятидесятница, установленная в память о даровании Моисею скрижалей Завета на горе Синай. Но если ветхозаветный праздник был установлен в честь получения Закона, то новозаветная Пятидесятница знаменует собой пришествие в мир благодати Святого Духа, дарующей человеку силы к исполнению заповедей божьих.
Традиции праздника Святой Троицы
День Святой Троицы богат на традиции и обычаи, которые несут глубокий смысл, помогая лучше понять суть праздника.
Церковные традиции на Троицу
В праздничный день в храмах проходят службы, которые включают божественную литургию и великую вечерню. Церкви украшают зеленью: на пол кладут свежескошенную траву, иконы обрамляют цветами и молодыми ветвями деревьев.
Это напоминает о том, как во время сошествия Святого Духа на апостолов в Сионской горнице в воздухе появились языки пламени.
Зелень символизирует жизнь, обновление и бессмертие души.
«Храмы на Троицу украшают веточками деревьев, за исключением осины (осину называют «Иудиным деревом», так как, по поверьям, именно на осине удавился Иуда Искариот), а духовенство облачается в одежду зеленого цвета, символизирующую вечную жизнь», — уточнила эксперт.
Богослужение на Троицу особенно торжественное. Читаются отрывки из книги Деяний святых апостолов, повествующие о сошествии Святого Духа и рождении Церкви Христовой. Особые молитвы и песнопения прославляют Святую Троицу и призывают благодать на всех молящихся.
Народные обычаи на Троицу
Народные гулянья. Для народа Троица всегда была веселым и радостным праздником. С давних времен в этот день устраивали народные гулянья с песнями и плясками, отметила эксперт по религии. Молодежь водила хороводы и играла в веселые игры.
«До принятия христианства в славянской культуре отмечали праздник Зеленые святки. Многие обряды, связанные с этим праздником, были включены в празднование Троицы. Один из них — как раз зеленый цвет. Считается, что в церковный праздник этот символ перешел именно от Зеленых святок», — рассказала Наталия Фоминых.
Плетение венков. Молодые девушки на Троицу плели венки из полевых цветов и трав. С венками связано много поверий и гаданий. Считалось, что венок, брошенный в реку, может предсказать судьбу: если он тонет — это плохой знак, если плывет — девушку ждет счастье и встреча с суженым. Венки также вешали на домах и хранили как обереги.
«Девушкам нельзя было снимать с головы венок руками — они наклонялись к реке так, чтобы венок сам упал в воду. Мужчин и молодых юношей к плетению венков не допускались. Более того, считалось, что если парень увидит, как девушка плетет венок, то быть беде», — рассказала эксперт по религии.
Гадания. В древности в этот день было принято гадать. Обычно этим занимались молодые незамужние девушки, чтобы узнать, когда в их жизнь придет супружеское счастье. По словам Наталии Фоминых, одним из таких ритуалов было гадание по снам. Незамужние девушки клали под подушку березовые ветки и загадывали увидеть во сне своего суженого.
Сбор целебных трав. Травы и цветы, собранные в день Святой Троицы, считались особенно целебными. Их сушили и хранили весь год, готовили отвары, которыми лечили различные недуги. Эта традиция отражает веру в чудодейственную силу природы, освященную благодатью Святого Духа.
Поминание усопших. В субботу накануне Троицы поминали умерших близких и родственников. Этот день назывался Задушная суббота (было принято молиться за души умерших), которую со временем переименовали в родительскую субботу.
Что можно и нельзя делать на Троицу
Что следует делать на Троицу
- Главное дело для православного верующего в праздник — посетить торжественную литургию, помолиться в храме, принять участие в общей радости о Святом Духе, подчеркнула эксперт.
«Верующие обязательно посещают храм и поминают усопших, поскольку для Бога мертвых нет — все живы, отсюда и зеленый цвет — символ Троицы и вечной жизни. Душа не умирает никогда, поэтому в этот день нужно собираться, устраивать совместную трапезу и поминать усопших близких», — отметила Фоминых.
- В этот день в храмах положено причащаться — совершать таинство, во время которого верующий вкушает хлеб и вино, которые символизируют тело и кровь Христову.
- На Троицу особенно благословенно творить добро — помогать нуждающимся, навещать больных и одиноких, утешать скорбящих.
- Церковь призывает поводить Троицу в кругу родных и близких, разделить с ними праздничную трапезу, поделиться радостью и благодарностью Богу.
- В день Святой Троицы принято освящать в храме веточки растений, сплетенные венки и цветы. Эта зелень оберегает дом и напоминает о благодати Святого Духа.
Запреты и ограничения на Троицу
- На Троицу не рекомендуется ходить на кладбище. Лучше сделать это перед праздником — в родительскую субботу.
- Не следует заниматься сельским хозяйством и работать в саду и на огороде. Считается, что в этот день земля отдыхает.
- Желательно воздержаться от шитья, стирки, уборки, ремонта и других бытовых занятий. Эти дела лучше сделать заранее или отложить на другой день.
- Как и на все православные праздники, на Троицу лучше избегать ссор и конфликтов с близкими людьми. Напротив, это подходящее время для примирения и прощения старых обид.
- Шумные застолья, неумеренное веселье и злоупотребление алкоголем не соответствуют духовному характеру праздника. Лучше провести время в тихой радости и благодарности Богу.
Приметы на Троицу
- Если на Троицу пошел дождь, значит, осенью будет много грибов.
- Если на небе в этот день нет облаков — лето будет дождливым.
- Если утром на траве есть роса — будут ранние заморозки.
- Увидеть радугу на Троицу — к счастью и благополучию.
- Если на Троицу приходится сватовство, а на Покров день осенью — свадьба, молодые проживут долгую и счастливую супружескую жизнь.
«У наших предков было много примет. На мой взгляд, наиболее интересная из них — освящать в церкви слезные травы. Некоторые могут вспомнить, как у их близких верующих за иконой или между оконными рамами лежал пучок травы. Эта трава специально оплакивалась в храме, а слезы, как известно, символизируют дождь. После церкви эту траву приносили домой и прятали за иконами. Таким образом люди просили у природы хорошей погоды, богатого урожая и лета без засухи», — заключила эксперт по религии Наталия Фоминых.