В Ленобласти мужчина приставал к ребенку в пекарне на глазах у матери

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина приставал к 10-летней девочке в пекарне на глазах у многочисленных очевидцев. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в пекарне во Всеволожске, мать с 10-летней дочерью решили перекусить. Пока женщина думала, что заказать ребенку, к девочке подошел незнакомец и пытался потрогать ее за интимные места.

Увидев мать, злоумышленник выбежал из пекарни и уехал на велосипеде. Семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы, они смогли описать приметы предполагаемого преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что житель Киселевска предстанет перед судом за сексуальное насилие над детьми своей знакомой. Россиянин гостил у своей знакомой, где надругался над двумя дочерями женщины, на тот момент девочкам было 7 и 8 лет. Рассказать о произошедшем они решились только спустя год, соседка, которой пожаловались дети, обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

Ранее в Калининграде неизвестный пытался заманить 14-летнего мальчика в машину.