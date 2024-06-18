Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уголовное дело завели на мужчину, который купил на Wildberries GPS-трекер для своей дочери

В Бурятии на мужчину, заказавшего GPS-трекер на Wildberries, возбудили дело

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Улан-Удэ завели уголовное дело на мужчину, который купил GPS-трекер на Wildberries. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам местного жителя, в феврале прошлого года он купил следящее устройство для своей дочери с синдромом Аспергера, которая нуждается в постоянном присмотре. При этом жена мужчины увидела дома трекер и решила, что муж следит за ней. Женщина, работающая в поликлинике ФСИН, рассказала о своих подозрениях коллегам. Те посоветовали ей написать заявление.

Затем домой к семье пришли сотрудники ФСБ, они обыскали квартиру и изъяли трекер в присутствии понятых. Против мужчины возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. Фигурант считает его сфабрикованным. Из-за давления он подписал контракт и уехал на СВО, после чего дело было приостановлено.

Однако на днях расследование возобновилось, теперь уголовным преследованием угрожают жене мужчины, которая продолжает говорить о его невиновности. Правоохранители якобы сообщили женщине, что если она не откажется от своих слов, ее ждет ответственность за дачу ложных показаний.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами