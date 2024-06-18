Уголовное дело завели на мужчину, который купил на Wildberries GPS-трекер для своей дочери

В Улан-Удэ завели уголовное дело на мужчину, который купил GPS-трекер на Wildberries. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По словам местного жителя, в феврале прошлого года он купил следящее устройство для своей дочери с синдромом Аспергера, которая нуждается в постоянном присмотре. При этом жена мужчины увидела дома трекер и решила, что муж следит за ней. Женщина, работающая в поликлинике ФСИН, рассказала о своих подозрениях коллегам. Те посоветовали ей написать заявление.

Затем домой к семье пришли сотрудники ФСБ, они обыскали квартиру и изъяли трекер в присутствии понятых. Против мужчины возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни. Фигурант считает его сфабрикованным. Из-за давления он подписал контракт и уехал на СВО, после чего дело было приостановлено.

Однако на днях расследование возобновилось, теперь уголовным преследованием угрожают жене мужчины, которая продолжает говорить о его невиновности. Правоохранители якобы сообщили женщине, что если она не откажется от своих слов, ее ждет ответственность за дачу ложных показаний.

Ранее в Ленобласти мужчина оставил комментарий о теракте в «Крокусе» и стал фигурантом дела.