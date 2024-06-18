В Москве и Петербурге захотели отменить льготную ипотеку для айтишников

Правительство РФ задумалось об исключении Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Кроме того, среди изменений условий выдачи льготной ипотеки власти также рассматривают повышение порога по минимальному уровню дохода специалистов из регионов.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос о продлении IT-ипотеки.

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования. По ее словам, в случае реализации этого сценария в стране подскочат ставки по займам.

До этого россиян призвали не ждать снижения цен на недвижимость в 2024 году.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему опасно покупать квартиры у неофициальных застройщиков.