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В Москве и Петербурге захотели отменить льготную ипотеку для айтишников

«Ведомости»: в Москве и Петербурге могут свернуть программу IT-ипотеки

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Правительство РФ задумалось об исключении Москвы и Санкт-Петербурга из программы IT-ипотеки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Кроме того, среди изменений условий выдачи льготной ипотеки власти также рассматривают повышение порога по минимальному уровню дохода специалистов из регионов.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минфину и Минцифры до 20 июня проработать вопрос о продлении IT-ипотеки.

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила против расширения льготных программ кредитования. По ее словам, в случае реализации этого сценария в стране подскочат ставки по займам.

До этого россиян призвали не ждать снижения цен на недвижимость в 2024 году.

Ранее в Госдуме раскрыли, почему опасно покупать квартиры у неофициальных застройщиков.

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