Появились кадры с места массового ДТП в Рязанской области

Место массовой аварии на трассе М5 «Урал» в Рязанской области попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадры попала фура, которая частично оказалась на обочине, а также перевернутый микроавтобус и легковой автомобиль — они вылетели в кювет. На месте ДТП разлит бензин и разбросаны обломки от автомобилей. У разбитых транспортных средств стоят два автомобиля скорой помощи и работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что сейчас на месте трагедии проводится предварительное расследование, там находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в Шиловском районе Рязанской области. По данным прокуратуры, в результате аварии пострадал 21 гражданин, из них восьмерых спасти не удалось. 13 пострадавших доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы.