Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры с места массового ДТП в Рязанской области

Shot опубликовал кадры с места массового ДТП на трассе в Рязанской области

Место массовой аварии на трассе М5 «Урал» в Рязанской области попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадры попала фура, которая частично оказалась на обочине, а также перевернутый микроавтобус и легковой автомобиль — они вылетели в кювет. На месте ДТП разлит бензин и разбросаны обломки от автомобилей. У разбитых транспортных средств стоят два автомобиля скорой помощи и работают сотрудники правоохранительных органов.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что сейчас на месте трагедии проводится предварительное расследование, там находятся руководители УМВД России по Рязанской области и областной Госавтоинспекции.

Инцидент случился в Шиловском районе Рязанской области. По данным прокуратуры, в результате аварии пострадал 21 гражданин, из них восьмерых спасти не удалось. 13 пострадавших доставлены с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних.

Ранее крупное ДТП парализовало движение автомобилей на востоке Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами