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Южная Корея открыла огонь по пересекшим границу солдатам КНДР

Yonhap: солдаты КНДР дважды за две недели нарушили границу с Южной Кореей

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Ng Han Guan/AP

Южнокорейские солдаты открыли огонь по военным из КНДР, которые нарушили границу. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

По данным южнокорейских военных, утром 18 июня порядка 30 солдат КНДР, оснащенных инструментами для работы в демилитаризованной зоне, пересекли центральную часть границы. После предупредительных выстрелов они вернулись обратно.

В Южной Корее полагают, что инцидент был случайным, так как в прифронтовых районах КНДР присутствует довольно много солдат, которые занимаются возведением укреплений и установкой мин. Это, считают в комитете начальников штабов, нужно, чтобы пресечь попытки местных жителей сбежать из КНДР. При этом северокорейские военные уже нарушали границу не так давно — 9 июня.

10 июня КНДР запустила в Южную Корею более 300 воздушных шаров с мусором.

Ранее Северную Корею посетил Путин, который пообещал руководству страны поддержку в борьбе за независимость.

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