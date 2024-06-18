Военная операция на Украине, день 846-й

Российский вертолет Ка-52М успешно поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.
На будущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом.
Армия Соединенных Штатов не сумела достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW до октября 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Счетной палаты США.
К месту пожара в Азовском районе Ростовской области направлен пожарный поезд сообщили в МЧС. В ликвидации задействовано 73 человека и 21 единица техники.
Ночью в Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.
Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьим государством, поступившим подобным образом, до этого подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом свидетельствует уточненный список участников встречи, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте швейцарского МИД.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня GMARS.
Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.