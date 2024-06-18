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Политика

Военная операция на Украине, день 846-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 846-й день

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Работа ПВО группировки войск «Запад» в зоне спецоперации

Работа ПВО группировки войск «Запад» в зоне спецоперации

Евгений Биятов/РИА Новости
В результате атаки БПЛА в городе Азове Ростовской области загорелся резервуар с нефтепродуктами. Движение автомобилей по Крымскому мосту в ночь на 18 июня перекрывали почти на час. Rheinmetall и Lockheed Martin представили усовершенствованный HIMARS. Руанда отозвала подпись под итоговым коммюнике конференции по Украине в Швейцарии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:07

Российский вертолет Ка-52М успешно поразил замаскированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившуюся в зоне ответственности группировки войск «Север», сообщили в Минобороны России.

8:51

На будущем саммите НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, участники договорятся об увеличении финансовой и военной помощи Украине, чтобы снизить нагрузку на Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с американским президентом Джо Байденом.

8:45

Армия Соединенных Штатов не сумела достичь цели по развертыванию своей первой батареи гиперзвуковых ракет LRHW до октября 2025 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

8:39

8:24

К месту пожара в Азовском районе Ростовской области направлен пожарный поезд сообщили в МЧС. В ликвидации задействовано 73 человека и 21 единица техники.

Ночью в Азове Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ загорелись резервуары с нефтепродуктами.

8:17

Движение автомобилей по Крымскому мосту в ночь на 18 июня перекрывали почти на час.

8:12

Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике саммита по Украине в Швейцарии. Так, Руанда стала третьим государством, поступившим подобным образом, до этого подписи отозвали Иордания и Ирак. Об этом свидетельствует уточненный список участников встречи, поддержавших итоги конференции, он опубликован на сайте швейцарского МИД.

8:09

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американский производитель вооружений Lockheed Martin представили реактивную систему залпового огня GMARS.

8:06

Премьер Нидерландов Марк Рютте пообещал премьеру Венгрии Виктору Орбану, что если он займет пост генерального секретаря НАТО, Будапешт получит право на отказ от участия в деятельности организации за пределами его территории в поддержку Украины, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 846-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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