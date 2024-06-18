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В Москве участника «Коптевской» ОПГ осудили за убийства предпринимателей в 1990-х

СК РФ: в Москве за убийства 1990-х осужден участник «Коптевской» ОПГ Замараев

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Владимир Николаев/РИА Новости

В Москве вынесен приговор участнику «Коптевской» группировки Сергею Замараеву, совершившему ряд убийств в конце 1990-х годов. Об этом сообщает Telegram-канал столичного Следственного комитета.

По данным следствия, в период с 1991 по 2001 годы участники «Коптевской» группировки совершили несколько убийств столичных предпринимателей и ряд других тяжких преступлений. В частности, Замараев в феврале 1996 года убил столичного предпринимателя, участника «Мазутинской» банды Владимира Кутепова возле его дома. Также Замараев убил Вячеслава Степанова, входившего в состав «Тушинской» ОПГ.

«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Сергею Замараеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого в Оренбурге осужденный за убийство девушки боец ЧВК «Вагнер» вернулся из зоны боевых действий и получил новый срок за еще один эпизод расправы.

Ранее экс-бойцу ЧВК «Вагнер» огласили приговор за убийство малолетней девочки в Липецке.

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