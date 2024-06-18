Сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в передаче ножей арестантам

Сотрудники СИЗО-1 Ростова-на-Дону могли сотрудничать с заключенными и передавать им различные предметы, включая ножи и телефоны, за вознаграждение. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным журналистов, силовики рассматривают версию о том, что с арестантами сотрудничали специалисты оперативно-режимного отдела, в обязанности которых входит проверка передачек на наличие запрещенных предметов. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности предполагаемых подельников заключенных.

Отмечается также, что у всех арестантов СИЗО-1 уже изъяли экстремистскую литературу, ножи и другие незаконно попавшие к ним предметы.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что число заключенных в ростовском СИЗО почти в два раза превышало норматив.