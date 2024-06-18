«Леруа Мерлен» в России сменит название

Сеть «Леруа мерлен» в России решила провести ребрендинг и сменит название на «Лемана Про». Об этом сообщили ТАСС в ретейлере.

В марте 2023 года французская компания Adeo, владеющая брендом Leroy Merlin, сообщила о намерении передать управление компанией в РФ местному менеджменту. Передача операционного контроля состоялась в прошлом году. Теперь нынешнее руководство решило изменить и торговую марку на российском рынке.

В компании пояснили, что ребрендинг проведут в несколько этапов. Первые магазины под новой вывеской откроют до конца 2024 года. Полностью ребрендинг завершится в следующем году.

В марте юридическое наименование ООО «Леруа Мерлен Восток» сменилось на ООО «ЛЕ МОНЛИД» из-за передачи управления локальному менеджменту, сообщали в самой компании.

О намерении передать управление локальному менеджменту сообщалось еще в прошлом году. Компания с учетом всех изменений работает в штатном режиме, речи о ребрендинге пока нет, отметили в пресс-службе.

«Компания проводит ряд внутренних изменений. <…> Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — добавили представители компании.

Ранее компания Chery объявила о ребрендинге в России и показала новый логотип.